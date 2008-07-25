У Мінпраці розчарували Україну: 28 липня - робочий день

Міністерство праці та соціальної політики України роз‘яснює, що 28 липня, День хрещення Київської Русі – України, є робочим днем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці, перший заступник міністра Павло РОЗЕНКО пояснив, що перелік святкових і неробочих днів чітко визначений статтею 73 Кодексу законів про працю в Україні. Зокрема, нині вихідними є дні, у які святкуються Новий рік, Різдво Христове, Міжнародний жіночий день, День міжнародної солідарності трудящих, День Перемоги, День Конституції України, День Незалежності України. Робота також не проводиться наступного дня після релігійних свят - Різдва Христового, Великодня, Трійці, бо вони припадають на неділю.

Отже, для того, щоб 28 липня стало святковим і неробочим днем, зазначив урядовець, необхідно Верховній Раді України внести відповідні зміни у чинне законодавство, а перед тим хтось із суб’єктів законодавчої ініціативи – Президент України, Кабінет міністрів або ж самі народні депутати України - має внести на її розгляд таку законодавчу пропозицію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про День хрещення Київської Русі-України, який відзначатиметься щорічно 28 липня, у день пам`яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі.