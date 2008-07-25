Погода в Криму на вихідні

Український Гідрометцентр повідомляє, що 26-27 липня в Криму дощ. У суботу вночі 18-23°, вдень 28-33°; у неділю вночі 18-23°, вдень 29-34°. За прогнозами gismeteo, в Алушті 26 липня вдень 27-29°; 27 липня вночі 20-22° (дощ), вдень 27-29°. В Євпаторії 26 липня вдень 26-28°; 27 липня вночі 22-24°, вдень 25-27°. У Керчі 26 липня вдень 30-32°; 27 липня вночі 21-23° (дощ), вдень 28-30°. У Севастополі 26 липня вдень 25-27°; 27 липня вночі 22-24° (дощ), вдень 25-27°. У Сімферополі 26 липня вдень 28-30° (дощ); 27 липня вночі 17-19°, вдень 28-30°. У Феодосії 26 липня вдень 30-32°; 27 липня вночі 21-23° (дощ), вдень 30-32°. В Ялті 26 липня вдень 29-31°; 27 липня вночі 21-23° (дощ), вдень 28-30°.

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