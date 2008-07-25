Ці люди вже відпочили в Криму. А Ви?

У Криму цього року відпочили 2 млн. 753,5 тисячі людей, що на 1,8% нижче за рівень аналогічного періоду минулого року.

Про це сказано в даних Міністерства курортів і туризму Криму про роботу здравниць на 25 липня, які має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Кількість тих хто відпочив розраховано за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів автономії, організовано в кримських здравницях з початку року і станом на сьогодні відпочили 589,5 тис. людей - на 2,5% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.

На сьогодні в Криму працює 568 здравниць, їх коефіцієнт заповнюваності - 95% (у цей час торік працювало 578 оздорвниць, коефіцієнт заповнюваної становив 97,4%).

Пасажиропотік на 25 липня становив 3 млн. 431,5 тисячі осіб (за аналогічний період 2007 року - 3 млн. 460 тис. осіб).