У МЗС кажуть, що Огризко й не думав купляти квиток Затуліну

Міністерство закордонних справ України не оплачувало зворотній квиток депутату Держдуми Росії Костянтину Затуліну, якого було затриману в аеропорті Сімферополя.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Василя Кирилича повідомлень про те, що МЗС оплатило Затуліну дорогу до Москви.

"У зв’язку з появою інформації про те, що "Огризко знайшов гроші на зворотній квиток Затуліну”, хотів би заспокоїти усіх, для кого питання оплати квитка депутату Держдуми РФ Затуліну є тривогою, і зауважити, що міністр закордонних справ України Огризко на цей момент перебуває з робочим візитом у Італійській Республіці", - сказано у повідомленні Кирилича, розміщеному на сайті МЗС.

За даними Кирилича, Огризко відкриває Генеральне консульство України в Неаполі.

"Тож, міністр, зрозуміла річ, не переймається питаннями оплати квитка Затуліну і, очевидно, російському гостю довелося оплатити квиток за власний рахунок", - сказав він.

Українська правда