На День ВМФ РФ у Севастополі заплановано салют і феєрверк

Святкування Дня Військово-Морського флоту Російської Федерації в Севастополі завершиться артилерійським салютом і великим панорамним феєрверком.

Як повідомили УНІАН у Службі інформації та громадських зв`язків Чорноморського флоту РФ, в акваторії Севастопольської бухти з цією метою вже обладнано сім вогняних позицій. Крім того, дев`ять сучасних феєрверкових комплексів російського виробництва, один із яких вперше встановлено на флагмані ЧФ - ракетному крейсері ”Москва”, створять феєрверк з максимальною протяжністю більше одного кілометра.

За словами голови салютно-феєрверкової комісії ЧФ капітана 1-го рангу Володимира КОВАЛЕНКА, нинішній феєрверк обіцяє бути набагато могутнішим і більш видовищним ніж попередні. Він також повідомив, що в нинішньому році феєрверк доповнить лазерне шоу з використанням кольорового проміння, яке проведе криворізьке приватне підприємство ”Лазер Груп”. Шоу над морем глядачі зможуть спостерігати практично з будь-якої точки міста. Воно буде організоване з синхронним музичним супроводом у прямому ефірі севастопольського ”Радіо Енерджі”.