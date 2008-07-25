Лужков: Україна захопила Крим, а Севастополь буде переданий НАТО

Мер Москви Юрій Лужков заявляє, що Україна "захопила Крим і косу Тузла", а Севастополь невдовзі буде переданий НАТО.

Про це Лужков заявив в інтерв`ю "Российской газете".

"Уявіть собі: на Чорному морі фактично з`являється американський флот. Це кардинально змінює ситуацію не тільки у водному басейні, але і тенденції на Північному Кавказі", - сказав він.

"Виходить, що за своїм геополітичним положенням Росія зараз повертається в ті ще допетровські часи, коли їй доводилося пробиватися в Азовське і Чорне моря", - додав Лужков.

На його думку, Росія "не може вийти в Чорне море навіть з Азовського, котре теж є вже не чисто російським морем, а міжнародним, російсько-українським, тому що Україна захопила Крим і мис Тузла і пропускає туди-суди на свій розсуд, тому що ця протока є її територією".

"Росія несподівано для себе раптом виявилася північною країною. А Севастополь, по суті, переданий навіть не Україні, а НАТО", - обурився Лужков.

Водночас він вважає, що "якщо відступитися" від Криму "зараз, то нащадки цього не пробачать, і в пам`яті народній це рішення ніколи не буде сприйматися законним і справедливим".

"... Так, територій у нас чимало, але Крим - це Крим. Боролася за нього ще Катерина Велика. Скільки в цій боротьбі полягло наших солдатиків, скільки видатних російських воєначальників воювали за нього! І в результаті Туреччина передала Крим саме Росії, і нікому іншому", - сказав Лужков.

Крім того, на думку мера Москви, великий договір про дружбу між Україною і Росією також був укладений у 1998 році незаконно.

"Самим же неправильним і небезпечним у ньому було те, що кордони, що склалися до моменту розпаду Радянського Союзу, фіксувалися як міждержавні. І це при тому, що Україна, коли вийшла з громадянської війни, мала територію в кілька разів меншу, ніж має зараз. За роки СРСР до неї відійшов весь так званий лівий берег", - сказав він.

Українська правда