У Севастополі альпіністи врятували «отця Федора»

У Севастополі альпіністи МНС врятували чоловіка, котрий дві доби провів на скелі.

Відділення пропаганди та зв’язків із громадськістю при УМНС у Севастополі повідомляє, що на мисі Фіолент місцевий житель, 1970 року народження, потрапив на дикий пляж, із усіх боків оточений скелями, і не зміг звідти вибратися. "Він дві доби пролежав під спекою без їжі та води, знесилів до такого ступеня, що ледве вимовляв слова", - розповів командир взводу МНС Ігор ЖЕМКОВ.

Рятувальники спочатку надали постраждалому невідкладну медичну допомогу, і спочатку на спині, а потім на ношах із використанням спеціального спорядження підняли невдалого "робінзона" вгору, де передали лікарям "швидкої". Чоловік був шпиталізований із діагнозом: "тепловий удар, обезводнення організму".

У Севастополі на рахунку альпіністів МНС це дванадцяте врятоване життя від початку року.