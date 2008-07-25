В Ялті порушено 8 справ за фактом підробки документа на землю

Прокуратурою Ялти порушено вісім кримінальних справ за фактом підробки висновка Державної служби з питань національної культурної спадщини.

Підставою для виділення землі на території Гурзуфської селищної ради (Ялта) став у «домашніх» умовах виготовлений висновок Держслужби.

«Друкарям», які надали псевдовисновки для отримання земельних ділянок в с.Краснокам’янка, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1, 2 ст.358 Кримінальні кодексу України - шахрайство, підробка і використання фальшивого документа.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, збитки, завдані державі, складають майже один млн. грн.