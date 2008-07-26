Єхануров подякував за протести проти Сі Бриз

Сьогодні в Одесі відбудеться церемонія закриття двостороннього українсько-американського військово-морського навчання із запрошенням інших країн “Сі Бриз – 2008”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, свої привітання керівникам, організаторам та учасникам навчання “Сі Бриз - 2008” з нагоди його успішного завершення надіслав міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

“Вітаю вас із завершенням двостороннього українсько-американського військово-морського навчання із запрошенням інших країн “Сі Бриз – 2008”. Участь у заходах міжнародного військового співробітництва для українських моряків вже є традиційною. Вагомим результатом проведення цьогорічних морських маневрів є успішне виконання кораблями ВМС України завдань в рамках антитерористичної операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля”, - наголошується у привітанні глави вітчизняного оборонного відомства.

“Навчання “Сі Бриз – 2008” сприяють підтриманню миру, зміцненню довіри та взаєморозуміння між військовослужбовцями різних країн. Вони дозволяють нам якісно тренувати Військово-Морські Сили та запроваджувати міжнародні стандарти взаємодії між військовими моряками. Проведення подібних маневрів ми розглядаємо як добру нагоду краще підготуватися до участі у миротворчих операціях у складі багатонаціональних сил”, – зазначається у привітанні.

Ю.ЄХАНУРОВ подякував командуванню Військово-Морських Сил Збройних Сил України, керівництву навчання “Сі Бриз – 2008”, а також командирам військових частин і підрозділів Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України, командирам кораблів, задіяних у маневрах, всім українським і закордонним морякам за успішне їх проведення.

“Українська сторона зробила все для забезпечення прибуття та розміщення кораблів, підрозділів та офіцерів штабу країн-учасниць навчання, ми створили усі необхідні умови для спільної інтенсивної двотижневої роботи. Окремо треба відзначити професійну роботу в організації та проведенні навчання “Сі Бриз – 2008” керівництва органів державної влади та силових структур Одеської і Миколаївської областей та Автономної Республіки Крим”, - зазначив у своєму привітанні міністр оборони України.

“Хочу висловити подяку і представникам опозиційних сил, які брали участь у протестних акціях під час проведення українсько-американських маневрів. Завдяки їх виступам наші закордонні партнери переконалися, що офіційна влада не забороняє громадянам висловлювати свою точку зору. Це свідчить про наявність в нашій країні демократії, а також про те, що Україна підтвердила статус правової держави”, - йдеться також у привітанні.

Міністр оборони України Ю.ЄХАНУРОВ побажав усім учасникам “Сі Бризу-2008” міцного здоров’я та подальших успіхів у втіленні в життя програми “Партнерство заради миру”.

Довідка УНІАН. Головною метою цьогорічних маневрів “Сі Бриз-2008”, що проходили на теренах Одеської і Миколаївської областей та АР Крим, визначено відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів і сил під час планування та проведення миротворчої операції.

Українсько-американське військово-морське навчання серії “Сі Бриз” проводиться з 1997 року. Вони започатковані з метою досягнення взаємосумісності флотів України і США, а також інших країн, які приєднались до програми НАТО “Партнерство заради миру”. Головне ж - підвищення бойової готовності Військово-Морських Сил Збройних Сил України.