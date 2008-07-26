10 лідерів веб-голосування у проекті «7 природних чудес України»

На 25 липня десятка лідерів інтернет-голосування у проекті “7 природних чудес України” мала такий вигляд:

- Подільські Товтри (Хмельниччина),

- Оптимістична печера (Тернопільщина),

- Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.),

- Асканія-Нова (Херсонщина),

- озеро Синевир (Закарпаття),

- Гранітно-степове Побужжя (Миколаївщина),

- Буковинські водоспади (Чернівецька обл.),

- Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент (Крим),

- озеро Світязь (Волинь),

- Мармурова печера (Крим).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ініціатора акції, народного депутата Миколи ТОМЕНКА.

За інформацією прес-служби, за місяць до завершення Інтернет-голосування щодо визначення громадянами об’єктів, які претендують на звання 7 природних чудес України, у голосуванні на офіційному сайті акції www.7chudes.in.ua за претендентів на природні чудеса вже віддано більше 11 тисяч голосів, зазначається у повідомленні.

«Головними завданнями акції «7 природних чудес України» є пропагування унікального природного світу України, який може стати успішною візитівкою нашої держави, а також привернення уваги громадськості та посадовців до стану об’єктів української природи, їхніх проблем, загроз для збереження тощо», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

*** Загальнонаціональна акція «7 природних чудес України» триває з 1 листопада 2007 року. До лютого 2008 року приймалися пропозиції регіональних оргкомітетів, наукових та громадських організацій щодо претендентів на участь у конкурсі.

28 лютого Оргкомітетом акції була оголошена сотня учасників акції «7 природних чудес України». На наступному етапі конкурсу області представляли своїх номінантів, для чого організовувались відповідні прес-тури по Україні.

7 липня за результатами анкетування експертів були оголошені фіналісти акції – 21 об’єкт, який зараз і змагається за перемогу.

Науковий та експертний супровід заходу здійснюється Інститутом геологічних наук НАН України та фахівцями біологічних, географічних та геологічних факультетів провідних вузів країни.

З 7 липня по 26 серпня 2008 року триватиме Інтернет-голосування, під час якого громадяни зможуть обрати свої 7 природних чудес.

26 серпня, за результатами Інтернет-голосування та голосування експертів, Оргкомітет загальнонаціональної акції «7 природних чудес України» офіційно оголосить переможців. Оголошення відбудеться на території Київської фортеці.