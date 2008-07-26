Росія не хоче сваритися з Україною через флот

Росія не хоче сваритися з Україною, а вже через Чорноморський флот – тим паче.

Про це в інтерв`ю газеті «Красная звезда» заявив головнокомандувач Військово-Морського флоту РФ адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ.

«Чорноморський флот – важливий і чутливий чинник наших відносин з Україною, який в повному обсягу і на високому рівні забезпечує інтереси Росії в Середземному і Чорноморському регіонах. Більше того, він – важливий учасник міжнародної співпраці, зокрема з країнами НАТО», - відзначив В.ВИСОЦЬКИЙ.

Він також заявив, що «за одинадцять років навколо Чорноморського флоту не виникло жодної ситуації, яка створила б загрозу національній безпеці України. На співпраці і взаємодопомозі будують чорноморці стосунки з моряками українських ВМС».

Кажучи про розбіжності щодо перебування Чорноморського флоту в Криму і, зокрема, Севастополі, адмірал наголосив, що позиція російської сторони одна: продовжувати пошук їх врегулювання шляхом конструктивних переговорів.

«Ми не приховуємо, що хочемо зберегти присутність Чорноморського флоту в Севастополі і після 2017 року, адже це історично обумовлене місце його базування. Водночас вирішальна умова правової реалізації такої можливості – досягнення необхідної домовленості з Україною. Для нас це як щось само собою зрозуміле. Бо більше, український міністр закордонних справ любить повторювати, що Україна не бажає сваритися з Росією через Чорноморський флот. Ми з такою позицією згодні, проте з невеликим, але важливим уточненням: Росія взагалі не хоче сваритися з Україною, а вже через Чорноморський флот – особливо», - констатував головком російських ВМС.