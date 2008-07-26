«Коктебель» проводить прес-конференцію і дегустацію

1 серпня - 14.00. У Коктебелі відбудеться прес-конференція на тему: «Українське виноробство та СОТ. Підсумки півріччя та продаж ЗАТ ЗМВК «Коктебель»». Учасники: Олександр Гаран, Фелікс Феодосіді та Наталя Ворожейкіна. Потрібна акредитація. Телефон: 496-20-74 Крим, смт Коктебель, вул. Юнге, 3 (ЗАТ ЗМВК “Коктебель”). Після прес-конференції відбудеться дегустація марочних вин ЗАТ ЗМВК «Коктебель». Запрошуються представники ТБ.

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