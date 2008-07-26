КаZантип відзначає повноліття

У селі Поповка під Євпаторією в суботу стартує «Республіка Z» (відоміша назва – «КаZантип»).

Офіційне ж відкриття «КаZантипа» заплановано на 2 серпня. Відкриття «марсіанської колонії» відбудеться 4 серпня.

Цього року помаранчева республіка відзначає повноліття – 16-ті роковини свого існування.

Територія «Республіки Z» є танцполом, поділеним відповідно до музичних уподобань гостей, повідомляють організатори. На «КаZантипі» гратимуть відомі ді-джєї.

Під час Z-16 відбуватимуться щоденні Z-Gamez з пляжного багатоборства, крім того, буде організовано чемпіонат з кайтсерфінгу і багато чого іншого.

Цього року указом Президента Республіки Z вперше буде проведено «МуZичний Саміт». «Повелителі світла і звуку, законодавці музичних трендів і професіонали у сфері розширення музичного зору зможуть обговорити серйозні питання розвитку клубної індустрії у невимушеній атмосфері загального Щастя», - йдеться у повідомленні організаторів.

Щоб пройти на територію «Республіки Z», потрібно придбати візу (багаторазова віза цього року до 29.07.08 коштує 800 грн., потім - більше). Жовта валіза, виготовлена за правилами молодіжної республіки, залишається одним з її символів і, як і раніше, дає право безкоштовної участі в «КаZантипі».

Закриття Z-16 відбудеться 30 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Рада міністрів Криму створила робочу групу по здійсненню контролю за проведенням «Республіки Z» цього літа.