Ющенко оголосив догану 7 головам райдержадміністрацій Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану 48 головам районних державних адміністрацій за значні недоліки в роботі, серед них - 7 кримських.

Відповідне Розпорядження глави держави № 238/2008-рп розміщено на офіційному сайті Президента.

Причиною доган став незадовільний стан реалізації державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та за результатами Всеукраїнського зібрання в рамках постійно діючого Форуму «Влада і бізнес - партнери», що відбулося 3 липня 2008 року.

Президент оголосив догану 7 головам райдержадміністрацій Криму:

КОСОВАНУ Михайлу Миколайовичу - голові Красногвардійської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим

КУЛЬКОВУ Анатолію Петровичу - голові Первомайської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим

ОСМАНОВУ Кадиру Мустафаєвичу - голові Кіровської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим

ПРОЦЕНКУ Петру Івановичу - голові Ленінської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим

СЕДІНУ Олександру Миколайовичу - голові Нижньогірської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим

ТАРАТОРІНУ Володимиру Никандровичу - голові Роздольненської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим

ШУЛЬЗІ Олександру Миколайовичу - голові Совєтської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим.