Міліцію Севастополя перевели на посилений варіант несення служби

Міліція Севастополя готова забезпечити правопорядок під час святкування в місті Дня Військово-Морського Флоту Російської Федерації.

27 липня у Севастополі відбудеться святковий парад військових кораблів Росії, водно - спортивне свято і інші заходи, присвячені Дню ВМФ РФ.

Як повідомляє прес-служба міліції Севастополя, заходи проводяться відповідно до отриманого офіційного дозволу Кабінету Міністрів України і плану загальноміських заходів, затвердженого главами Севастопольської міської державної адміністрації і Севастопольської міської ради.

Так, в Севастопольській бухті відбудеться парад військових кораблів ЧФ РФ, на пл. Нахімова пройде святковий концерт представників московської естради, святковий концерт за участю зірок російської і української естради, а ввечері в Севастопольській бухті - святковий артилерійський салют і феєрверк.

У зв`язку зі святкуванням Дня ВМФ Росії і прибуттям на свято великої кількості гостей, з метою забезпечення охорони громадського порядку, запобігання злочинам на вулицях і в громадських місцях особовий склад УМВС України в Севастополі буде переведений на посилений варіант несення служби.

У місцях масового відпочинку будуть виставлені додаткові наряди міліції. Охороняти громадський порядок по всьому місту буде близько 1500 співробітників міліції, а також військовослужбовців полку внутрішніх військ, який дислокується в Севастополі.

“Користуючись нагодою, я хочу попередити всі політичні сили, - і правих, і лівих, і радикально налаштованих, що це не політичний захід, а свято для городян. Згідно із Законом України “Про міліцію”, при виконанні службових обов`язків співробітники міліції незалежні від впливу яких-небудь політичних і громадських організацій. Основне завдання УМВС України в Севастополі - охорона громадського порядку і захист конституційних прав громадян”, – заявив заступник начальника УМВС України в Севастополі – начальник міліції громадської безпеки полковник міліції Олександр НОВІКОВ.