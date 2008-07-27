У Криму оголошено штормове попередження

У Криму на сьогодні оголошено штормове попередження у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з надзвичайних ситуацій у Криму.

Як йдеться в повідомленні МНС, у неділю на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град, шквал, вітер південно-західний 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі 18-20° тепла, вдень 28-30° тепла.