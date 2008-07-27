2 людей травмовано в горах Криму

Двоє людей – жителька російського міста Іжевськ і житель Ялти – травмовано в горах Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, надзвичайні події сталися в суботу в районі Ялти.

Так, жителька Іжевська (1961 р.н.) впала зі скелястого виступу на північному схилі Аю-Дагу. На місце події виїхали співробітники гірничо-пошукового рятувального загону. З`ясувалося, що при падінні вона одержала закриту черепно-мозкову травму, забої, набряк правого ока. Постраждалу було доправлено до Лівадійської лікарні.

Ялтинець (1981 р.н.) впав на крутому схилі Ай-Петрі. Чоловіка також доправили до Лівадійської лікарні.