Мусульмани Криму вибрали муфтія

Муфтієм мусульман Криму вже втретє переобраний Хаджі Еміралі АБЛАЄВ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Меджлісі кримських татар.

Е.АБЛАЄВ був переобраний в ході IV Курултаю мусульман Криму, який відбувся у вихідні в Сімферополі.

На IV Курултай зібралося близько 300 делегатів – імами, представники релігійних організацій. Курултай відвідало керівництво Меджлісу кримських татар.

«Курултай мусульман Криму проводиться раз в чотири роки. Е.АБЛАЄВ вже 8 років перебував на посаді Муфтія мусульман Криму, і ось він переобраний на цю посаду вже втретє», - зазначили в Меджлісі.