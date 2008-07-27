Стихійне лихо в Україні: Ющенко закликав допомогти регіонам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що найближчим часом вся Україна спрямує свою допомогу районам, які перебувають в зоні стихійного лиха.

На цьому Глава держави наголосив у зверненні до українського народу, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента. «Слід зазначити, що постраждала значна територія України, а саме Вінницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області», - констатував В.ЮЩЕНКО.

За його словами, масштаби трагедії є безпрецедентними: десятки тисяч українців залишилися без даху над головою та засобів для існування; зруйновано громадські будівлі, лінії електропередач, транспортну інфраструктуру; лихо не пошкодувало свійську худобу та сільськогосподарські угіддя.

«Найстрашнішим є те, що повінь призвела до людських жертв. Загибель мирних людей - це завжди величезна втрата і страшна трагедія, в першу чергу для рідних і близьких. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю глибоке співчуття», - зазначив Президент.

Глава держави висловив вдячність за мужність, героїзм та професіоналізм тим, «хто не залишився осторонь, не був байдужим та вже в перші хвилини руйнівної стихії прийшов на допомогу».

Він повідомив, що підписав 27 липня Указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. В ньому Президент зобов`язав Кабінет міністрів розробити та затвердити у триденний термін план комплексних заходів щодо забезпечення ліквідації наслідків повені, забезпечити фінансування у повному обсязі заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, в тому числі проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. До 15 серпня 2008 року необхідно вжити невідкладних вичерпних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО також звернувся до всіх гілок влади, приватного бізнесу та всіх добрих людей «максимально швидко відшукати можливості та прийняти на оздоровлення дітей з постраждалих територій». «Прошу не залишатися байдужими до людського горя», - підкреслив Президент.

За його словами, у понеділок, 28 липня, буде проведено позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому буде проаналізовано масштаби та наслідки стихійного лиха, а також визначені території, які будуть оголошені зоною надзвичайної екологічної ситуації.

В.ЮЩЕНКО закликав всіх громадян зберігати спокій та витримку, спрямувати всі свої зусилля та наявні ресурси на допомогу постраждалим. «Гарантую, що ніхто не залишиться зі своєю бідою сам на сам. Це нерядова подія, і ми будемо робити нерядові кроки. Ми зараз повинні бути разом, допомагати одне одному», - зауважив Президент.

*** Внаслідок стихії загинуло 22 особи, з них 6 дітей (Івано-Франківська область - 15 осіб, з них 5 дітей; Чернівецька область - 7 осіб, з них 1 дитина).