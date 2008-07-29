Фестиваль гумору і естрадного мистецтва в Ялті переноситься

Міжнародний фестиваль гумору і естрадного мистецтва в Ялті цього року не відбудеться. Він переноситься на наступний рік.

Про це повідомив президент фестивалю Володимир ДАНИЛЕЦЬ під час голосування в конкурсі-акції «7 чудес Ялти».

«Нам довелося попрощатися з нашими російськими колегами. Але оскільки розставання сталося в середині року, а фестиваль досить витратний захід, то ми фізично не встигли знайти спонсорів», - сказав він, повідомляє оргкомітет акції «7 чудес Ялти».

В.ДАНИЛЕЦЬ завірив, що наступного року фестиваль обов`язково відбудеться. Вже є домовленості зі спонсорами. Російські зірки гумору, як і раніше, братимуть участь у фестивалі, а сам захід розшириться за рахунок нових жанрів.

Наступного року в Ялті буде встановлена скульптура «тьоті Соні» - персонажеві Клари НОВІКОВОЇ. Під час попередніх фестивалів були встановлені пам`ятники «Портфель Жванецкого», «Жилет Арканова», «Трубка Ширвіндта» і «Мікрофон Кобзона».