У Криму затримали хабарницю з відділу земельних відносин

В Автономній Республіці Крим працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито працівника відділу з питань регулювання земельних відносин одного з міськвиконкомів.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, зазначена працівниця отримала від місцевої жительки 70 тис. грн. хабара за сприяння останній в розгляді питання про виділення їй двох земельних ділянок (загальна площа 0,008 га). Правопорушницю затримано.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.364 та ч.1 ст.369 КК України (шахрайство, зловживання владою або службовим становищем й давання хабара).