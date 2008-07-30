В Україні темпи поширення ВІЛ і далі зростають

У низці ключових країн, зокрема в Китаї, Російській Федерації та Україні, темпи поширення ВІЛ зростають і далі.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це сказано в доповіді Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), яку презентували в штаб-квартирі ООН.

Зокрема, в Україні темпи поширення ВІЛ удвічі вищі, ніж в 2001 році.

У Східній Європі та Центральній Азії кількість ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих сягла 1,5 млн. осіб, причому майже 90% з них - жителі Росії (69%) та України (29%). З 2001 року цей показник зріс удвічі. Тоді носіями смертельного вірусу були 650 тис. осіб.

2007 року в цьому регіоні близько 110 тис. осіб заразилися вірусом імунодефіциту. У тому ж році 58 тис. загинуло від пов`язаних зі СНІДом захворювань.

Водночас у доповіді наголошується, що заходи для профілактики ВІЛ призвели до скорочення кількості нових інфекцій і зниження смертності від цього захворювання, але зупинити наступ СНІДу поки не вдалося.

Як повідомив, виконавчий директор ЮНЕЙДС Пітер ПІОТ, кількість нових випадків інфікування скоротилася з 3 млн. 2001 року до 2,7 млн. 2007 р. Зменшилася й кількість нових інфекцій серед дітей.

«На кожні дві особи, які отримують доступ до антиретровірусних препаратів, припадає п`ять нових інфікованих. Отже, прірва між тими, хто потребує лікування, і тими, хто його вже отримує, збільшується. І для того, щоб зупинити цю епідемію, нам доведеться активізувати наші профілактичні заходи», - сказав П.ПІОТ.

У доповіді зазначено, що для запобігання передаванню вірусу від матері до дитини низка країн, зокрема Білорусь, Куба, Грузія, Молдова та Російська Федерація забезпечили антиретровірусними препаратами понад 75% ВІЛ-інфікованих вагітних жінок.