Піротехніки знешкодили в Чорному морі 100-кілограмову авіабомбу

В Чорному морі на пляжі селища Орлівка, що в Нахімовському районі Севастополя, водолазно-піротехнічною групою МНС була знищена фугасна авіаційна бомба (ФАБ-100) часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили в прес-службі УМНС в Севастополі, бомба вагою 100 кг (тротиловий еквівалент – 30 кг) була віднесена до другої категорії небезпеки, оскільки підривник авіабомби знаходився на бойовому взводі і міг спрацювати будь-якої хвилини.

Переміщення вибухонебезпечного предмета подібного типу категорично заборонене, тому знищення ФАБ-100 здійснювалося на місці його виявлення – в морі на 4-метровій глибині. Знешкодження бомби шляхом її знищення водолазно-піротехнічною групою пройшло успішно.

Всього з початку 2008 року в Севастополі знищено 5165 вибухонебезпечних предметів, з них – 392 артилерійських снарядів, 150 гранат, 116 мін, 19 авіабомб.