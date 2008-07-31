Уродженці Криму і Київщини грабували кур’єрів інтернет-магазинів

Апеляційним судом міста Києва залишено без змін вирок Оболонського районного суду столиці, яким засуджено Івана НИЖНИКА (1982 р. н., уродженця Київщини) та Андрія ЛІСКІНА (1978 р. н., уродженця АР Крим) за вчинення розбійних нападів у столиці до 11 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як сьогодні повідомила УНІАН прес-секретар прокурора міста Києва, засуджені у складі організованої злочинної групи впродовж 20 січня по 29 серпня 2007 року вчинили у столиці п’ять розбійних нападів на кур’єрів, які доставляли дорогі моделі комп’ютерної техніки.

Механізм вчинення злочинів був простим. Враховуючи великий попит на послуги інтернет-магазинів, І.НИЖНИК та А.ЛІСКІН замовляли дорогі моделі комунікаторів та ноутбуків з доставкою на квартири, які заздалегідь знімали. Коли кур’єри потрапляли в ці квартири, замовники нападали на них, завдаючи тілесні ушкодження, зв’язували їх скотчем, відбирали товари та гроші.

Отриманою технікою та грошима злочинці розпоряджалися на власний розсуд. Вони детально готувалися до скоєння злочинів: щоразу з метою конспірації засуджені знімали різні квартири, техніку замовляли на вигадані імена.

Загалом внаслідок розбійних нападів членами організованої злочинної групи завдано збитків на загальну суму понад 56 тис. грн.

Під час розгляду кримінальної справи в суді державним обвинувачем прокуратури Києва була доведена беззаперечна вина злочинців у скоєнні інкримінованих їм злочинів.