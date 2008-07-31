На «Однокласниках» можна бути непомітним, якщо заплатиш

Соціальна мережа "Однокласники" запровадила платну послугу "Невидимка", що дозволяє на 30 днів відключити повідомлення про те, що користувач перебуває в мережі (нині "однокласники" бачать, коли їх друзі є на сайті).

"Невидимки" зможуть заходити на сторінки інших користувачів, зберігаючи при цьому анонімність. Режим невидимості не поширюватиметься на інші дії, зокрема повідомлення, коментарі й оцінки. Після закінчення терміну дії невидимості анонімні заходи не змінюють свого статусу.

"Невидимку" пропонується оплачувати через SMS. Вартість послуги від 100 до 142 рублів залежно від оператора стільникового зв`язку. Скільки "Однокласники" сподіваються виручити від нової послуги, невідомо.

"Однокласники" - найбільша в Росії соціальна мережа, яка об`єднує понад 20 мільйонів осіб. Крім режиму "невидимості" вона заробляє на показах користувачам банерної реклами.

Лента.ру