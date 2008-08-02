4 осіб померли від отруєння невідомою речовиною в Феодосії

У Феодосії (Крим) від отруєння невідомою речовиною померли четверо осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, 1 серпня із с. Піонерське Феодосійського району до лікарні Феодосії з отруєнням невідомою речовиною у важкому стані госпіталізовано 4 особи, які перед цим вживали рідину з пластикової п`ятилітрової пляшки, що була знайдена на сміттєзвалищі.

В другій половині дня постраждалі померли у лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.