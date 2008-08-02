4 осіб померли від отруєння невідомою речовиною в Феодосії
10:51, 02 серпня 2008Крым
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Проводиться розслідування
У Феодосії (Крим) від отруєння невідомою речовиною померли четверо осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, 1 серпня із с. Піонерське Феодосійського району до лікарні Феодосії з отруєнням невідомою речовиною у важкому стані госпіталізовано 4 особи, які перед цим вживали рідину з пластикової п`ятилітрової пляшки, що була знайдена на сміттєзвалищі.
В другій половині дня постраждалі померли у лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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