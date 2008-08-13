Міськрада Севастополя закликає ВР негайно відгукнутися на події в Грузії

Севастопольська міська рада звернулася до Верховної Ради України з пропозицією негайно дати об`єктивну оцінку подіям в зоні грузино-південноосетинського конфлікту і вжити всіх можливих заходів з метою недопущення втягування України у військовий конфлікт.

Як передає кореспондент УНІАН, в прийнятій на позачерговому засіданні сесії міської ради заяві наголошується, що «севастопольці украй стурбовані небезпечним розвитком конфлікту між Грузією і Південною Осетією. Нічим не можна виправдати численні жертви з боку мирного населення. Застосування сили при рішенні будь-яких регіональних конфліктів є прямим порушенням міжнародного права».

У заяві також підкреслюється, що «в зв`язку з цим не можуть не викликати серйозну стурбованість повідомлення про розгортання широкомасштабних бойових дій з боку Грузії в Південній Осетії. Наявність людських жертв серед мирного населення і миротворців свідчать про те, що розгортається небезпечний сценарій, наслідки якого можуть бути абсолютно непередбачуваними».

На думку депутатів, «розвиток подій в зоні грузино-південноосетинського конфлікту з його численними жертвами і загрозою переростання в повномасштабну війну доводить доцільність збереження позаблокового статусу України».

Міська рада закликала конфліктуючі сторони негайно припинити бойові дії і повернутися за стіл переговорів.