«Гітлер капут!» доставлять до Ялти в супроводі озброєної охорони

5 вересня у рамках 8-го міжнародного фестивалю продюсерського кіно Росії і України «Кіно-Ялта-2008» відбудеться перший публічний показ фільму Марюса ВАЙСБЕРГА «Гітлер капут!».

Презентувати картину в Ялті буде актриса Евеліна БЛЕДАНС, яка зіграла в «Гітлер капут!» роль співробітниці гестапо - фрау Оддо, повідомляється на офіційному сайті фестивалю «Кіно-Ялта-2008».

«Доставка картини у Крим супроводжуватиметься справді безпрецедентними для російського кінематографа заходами безпеки. У московський аеропорт копію фільму доставлять на броньованій машині, котра зазвичай використовується для інкасаторських цілей. Після прибуття в аеропорт Сімферополя вантаж продовжить подорож у броньованому автомобілі, і в супроводі озброєної охорони фільм прибуде в кінотеатр в Ялті, де картину покажуть глядачам», йдеться в повідомленні.

У залі для глядачів буде встановлено спецобладнання, що відстежує роботу сторонніх записуючих пристроїв. Продюсери вважають, що такі заходи безпеки цілком виправдані: напередодні прем`єри відеопірати вже відкрили справжнє «полювання» на фільм.

На екранах кінотеатрів фільм «Гітлер капут!» з`явиться 18 вересня.

Як повідомляв УНІАН, фестиваль «Кіно-Ялта-2008» пройде в Ялті з 2 по 6 вересня. Фестиваль проводиться компанією «Інтерфест» за підтримки Міністерства культури РФ, Ради міністрів Автономної республіки Крим і за участю Асоціації продюсерів України і Гільдії продюсерів Росії.