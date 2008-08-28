1030 дітей прийдуть в перші класи шкіл Великої Ялти
10:26, 28 серпня 2008Крым
0 0
Це трохи більше, ніж торік
Цього року в перші класи шкіл Великої Ялти прийдуть 1030 дітей - на 48 більше, ніж торік.
Всього 1 вересня за парти у Великій Ялті сядуть 10,5 тисяч школярів.
Як повідомляє офіційний сайт Ялти, 1 вересня після урочистих лінійок в школах всіх першокласників, їх батьків і вчителів запросять в концертний зал «Ювілейний», де їх привітає з Днем знань мер міста Сергій БРАЙКО. Дітям також покажуть спектакль «Доктор Айболіт» - постановку Кримського академічного музичного театру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter