1030 дітей прийдуть в перші класи шкіл Великої Ялти

Цього року в перші класи шкіл Великої Ялти прийдуть 1030 дітей - на 48 більше, ніж торік.

Всього 1 вересня за парти у Великій Ялті сядуть 10,5 тисяч школярів.

Як повідомляє офіційний сайт Ялти, 1 вересня після урочистих лінійок в школах всіх першокласників, їх батьків і вчителів запросять в концертний зал «Ювілейний», де їх привітає з Днем знань мер міста Сергій БРАЙКО. Дітям також покажуть спектакль «Доктор Айболіт» - постановку Кримського академічного музичного театру.