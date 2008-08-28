Помер депутат Верховної Ради Криму

На 71-му році життя помер голова ради Кримської республіканської організації ветеранів війни, депутат Верховної Ради Криму, генерал-лейтенант Олексій Крижко.

Про це сьогодні повідомили у прес-службі парламенту Криму.

Депутат помер 27 серпня.

«Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Олексія Крижка, його соратникам і однодумцям», - йдеться в повідомленні.

*** О.Крижко народився 7 липня 1938 року в селі Переможне Джанкойського району Кримської АРСР. 35 років свого життя О.Крижко віддав службі в Збройних Силах, пройшовши шлях від командира взводу до керівника космодрому «Байконур», начальника Центру адміністративного управління стратегічними ядерними силами Генерального штабу Міністерства оборони України.

Заслуги О.Крижка відзначені державними нагородами – орденами Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани», «За заслуги» II і III ступеня, «За мужність». Він удостоєний відзнаки Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку».

У ВР Криму всього 100 депутатів.