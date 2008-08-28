У Севастополі викрито посадовців кредитної спілки

У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб кредитної спілки.

Як повідомляє прес-служба МВС, посадовці впродовж останніх п’яти років не оприбуткували у встановленому порядку частину грошових коштів, отриманих від членів зазначеної спілки, привласнивши їх. Таким чином п’ятьом членам згаданої спілки завдано збитки на загальну суму 263 тисяч гривень.

Слідчим управлінням порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.