Великий десантний корабель «Азов» ЧФ РФ повернувся до Севастополя
12:49, 28 серпня 2008Крым
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Після участі в активації Blackseafor
Великий десантний корабель «Азов» повернувся до Севастополя після участі в черговій активації Чорноморської військово-морської групи Blackseafor.
Про це УНІАН повідомили в Службі інформації і громадських зв`язків Чорноморського флоту Росії, зазначивши, що кораблі групи не брали участі в операції Росії біля берегів Грузії.
Періоди виконання завдань у морі чергувалися відвідинами портів країн-учасниць Blackseafor. Кораблі міжнародного загону відвідали порти Караденіз - Ереглі (Туреччина), Констанца (Румунія), а також Севастополь, де й відбулася передача командування від представника турецьких ВМС українській стороні.
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