Великий десантний корабель «Азов» ЧФ РФ повернувся до Севастополя

Великий десантний корабель «Азов» повернувся до Севастополя після участі в черговій активації Чорноморської військово-морської групи Blackseafor.

Про це УНІАН повідомили в Службі інформації і громадських зв`язків Чорноморського флоту Росії, зазначивши, що кораблі групи не брали участі в операції Росії біля берегів Грузії.

Періоди виконання завдань у морі чергувалися відвідинами портів країн-учасниць Blackseafor. Кораблі міжнародного загону відвідали порти Караденіз - Ереглі (Туреччина), Констанца (Румунія), а також Севастополь, де й відбулася передача командування від представника турецьких ВМС українській стороні.