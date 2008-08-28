Суд зайнявся справою банди вбивць
13:32, 28 серпня 2008Крым
110 0
ГПУ закінчила розслідування
До Апеляційного суду Автономної Республіки Крим направлена кримінальна справа за обвинуваченням членів організованого угруповання у вчиненні 6 умисних вбивств та інших злочинів
Про це повідомляє сьогодні прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).
Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ ГПУ закінчено розслідування у справі за обвинуваченням 6 осіб за ст.257, ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України у вчиненні в складі банди упродовж 1995-1997 років на території Криму умисних вбивств та інших злочинів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter