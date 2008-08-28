Польська військова делегація відвідала Севастополь

Сьогодні в рамках візиту в Україну польська військова делегація на чолі з начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Францішеком ГОНГОРОМ відвідала Севастополь.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у Севастополі Ф.ГОНГОР провів зустріч з командувачем Військово-морських сил Збройних Сил України адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ. Під час зустрічі командувач українського військового флоту ознайомив польських військових з ходом розвитку ВМС ЗС України в контексті виконання заходів Державної програми розвитку ЗСУ на 2006-2011 роки.

Також представники польської військової делегації відвідали та ознайомилися із завданнями Центру морських операцій ВМС України, оглянули кораблі ВМС України - фрегат “Гетьман Сагайдачний”, великий десантний корабель “Костянтин Ольшанський” та корабель управління “Донбас”.

Представники польської військової делегації також здійснили прогулянку морем на катері, оглянули Севастопольську бухту та відвідали Національний заповідник “Херсонес Таврійський”.

Візит польської військової делегації на чолі з начальником Генерального штабу Війська Польського в Україну триватиме до 29 серпня.