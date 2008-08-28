Ющенко флоту Росії не указ?

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКО про перебування Чорноморського флоту в Севастополі «емоціями».

Як передає ІТАР-ТАСС, про це Д.МЕДВЕДЄВ заявив сьогодні в Душанбе.

"Проблему флоту потрібно вирішувати на підставі двох юридичних фактів. Перший факт - це укладення спеціальної угоди про флот", - сказав Д. МЕДВЕДЄВ. Президент РФ наголосив, що будь-яка міжнародна угода має більшу силу, ніж укази місцевої влади.

"По-друге, Чорноморський флот є інтегрованою частиною російських Збройних сил, які підкоряються Верховному головнокомандувачеві. Все інше - це емоції, я їх не хочу коментувати", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня 2008 року, після того, як кораблі ЧФ РФ вирушили в зону грузино-південноосетинського конфлікту, Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями та літаками Чорноморського флоту Російської Федерації, які перебувають на території України.

Порядок, серед іншого, визначає, що для перетину кордону України військовими кораблями або літаками ЧФ РФ командування флоту не пізніше як за 72 години посилає через штаб ВМС Збройних сил України в Генштаб ЗСУ відповідне повідомлення.