НАТО підтримує територіальну цілісність України
Північноатлантичний Альянс підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.
Про це йдеться у заяві за результатами засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбулось на рівні послів у Брюсселі у середу, повідомляє німецьке агентство новин DPA.
“Держави НАТО підтримують територіальну цілісність, незалежність і суверенність наших країн-партнерів, таких як Україна і Грузія”, йдеться у заяві НАТО.
Альянс також підтвердив свою позицію щодо позитивних перспектив членства України.
Обидві сторони Комісії Україна-НАТО висловили глибоке занепокоєння ситуацією у Грузії та її можливим впливом на безпеку кавказького та євроатлантичного регіонів.
“Комісія Україна-НАТО засуджує рішення Російської Федерації визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії, які є регіонами Грузії”, заявили також сторони у спільній заяві.
Присутній на зустрічі заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ заявив про готовність України зробити свій внесок в урегулювання конфлікту у Грузії.
Посли країн НАТО привітали цю пропозицію і висловили готовність запропонувати Україні та Грузії підвищити рівень своїх відносин з Альянсом.