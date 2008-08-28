Підприємець експлуатував дітей

Прокуратурою Феодосії порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 150 КК України (експлуатація дітей).

Мешканець Старого Криму впродовж 2006-2008 років на власному автомобілі возив дітей в селище Приморське, де залучав їх до реалізації копченої риби і пива на набережній.

Неповнолітні працівники вимушені були працювати на свого господаря по 9 – 10 годин на добу без вихідних і свят, повідомляє прес-служба прокуратури Криму. За рахунок доходів одержаних від експлуатації дітей підприємець утримував себе і свою родину.

Узявши на роботу дітей, підприємець порушив вимоги статті 188 Кодексу законів про працю, що забороняє прийом на роботу осіб молодше 16 років.