Підприємець експлуатував дітей
16:59, 28 серпня 2008Крым
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Порушено кримінальну справу
Прокуратурою Феодосії порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 150 КК України (експлуатація дітей).
Мешканець Старого Криму впродовж 2006-2008 років на власному автомобілі возив дітей в селище Приморське, де залучав їх до реалізації копченої риби і пива на набережній.
Неповнолітні працівники вимушені були працювати на свого господаря по 9 – 10 годин на добу без вихідних і свят, повідомляє прес-служба прокуратури Криму. За рахунок доходів одержаних від експлуатації дітей підприємець утримував себе і свою родину.
Узявши на роботу дітей, підприємець порушив вимоги статті 188 Кодексу законів про працю, що забороняє прийом на роботу осіб молодше 16 років.
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