До 225-річчя Сімферополя побудують новий стадіон

Наступного року до 225-річчя Сімферополя на території шкіл №№ 33 і 23 (вул. Б.Куна) буде побудований новий стадіон.

Про це мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО повідомив сьогодні в ході серпневої конференції педагогічних працівників.

Як інформує прес-центр міськради Сімферополя, планується, що стадіон буде із штучним покриттям. На його будівництво потрібно близько 2 млн. грн. «Кошти ми потихеньку збираємо», - заявив Г.БАБЕНКО.