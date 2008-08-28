Потяги прибувають до Москви з Криму без запізнень

Перші пасажирські потяги, що пройшли територією України за зміненим маршрутом через пожежу на складі боєприпасів на території однієї з військових частин у Лозовському районі Харківської області, прибули до Москви без запізнень.

Про це повідомляє прес-служба ВАТ «Російські залізниці».

Як наголошується в повідомленні, виконати графік руху потягів за подовженим маршрутом вдалося за рахунок збільшення швидкості руху потягів російською територією. Крім того, ВАТ ”РЗ” запровадило диспетчерський контроль за рухом, який дав змогу створити для потягів, що спізнюються, оптимальний пропускний режим.

Нагадаємо, що через пожежу на складі боєприпасів на території однієї з військових частин у Лозовському районі Харківської області було змінено маршрут руху пасажирських потягів, що раніше слідували через станцію Лозова.