Чорноморський флот посилив охорону своїх об`єктів

Чорноморський флот РФ посилив охорону своїх об`єктів в Україні для відвернення можливих провокацій. Про це повідомив помічник головнокомандуючого ВМФ Росії Ігор Дигало.

За його словами, у керівництва ВМФ є інформація про те, що найближчим часом очікуються такі провокації з боку різних громадських організацій, а також господарських і судових органів України, пише Лента.ру.

Ситуація навколо Чорноморського флоту загострилася за час військового конфлікту між Росією і Грузією. Українська сторона незадоволена тим, що кораблі ЧФ були відправлені до узбережжя Абхазії. Президент України Віктор Ющенко 13 серпня підписав спеціальний указ, зобов`язавши російських військових наперед погоджувати з українськими властями пересування кораблів ЧФ через кордон, а 27 серпня порядок перетину кордону був затверджений урядом України. На це Москва заявила, що Чорноморський флот перебуває в підпорядкуванні президента Росії як Верховного головнокомандувача і не підкорятиметься українським властям.