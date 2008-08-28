Група дітей з Грузії прибула до Криму

Перша група дітей з постраждалих сіл Грузії прибула на відпочинок до Криму.

В аеропорту Сімферополя їх зустрічав міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

З Тбіліського міжнародного аеропорту до Сімферополя українським літаком Як-42 було відправлено 100 грузинських дітей з постраждалих у зоні конфлікту населених пунктів Цхінвальського регіону: Курта, Ередві, Тамарашені, Дзарцемі, Кехві, Авневі, Анабемі.

Діти пройдуть курс оздоровлення в дитячому медично-реабілітаційному центрі ”Меркурій” кримського курорту Євпаторія. Усі діти віком від 8 до 15 років.

Ще 100 дітей прибули до АР Крим ввечері. У "Меркурії" діти проведуть 21 день і повернуться додому 17 вересня.

Відповідно до рішення уряду України, в рамках надання гуманітарної допомоги постраждалим в зоні конфлікту оздоровлення в Україні пройдуть 200 грузинських дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, грузинських дітей привітав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

У своєму привітанні він зазначив, що “український народ з відкритим серцем приймає вас на сонячному Кримському узбережжі. Це вияв щирої дружби і солідарності з незалежною і гордою Грузією, яка потерпіла від жорстокої і безглуздої війни. Ми зробимо все від нас залежне, щоб ви відчували: в Україні ви серед рідних і близьких людей”.

Президент побажав дітям гарно відпочити в Євпаторії, а також міцного здоров`я, щастя й радості, впевненості у завтрашньому дні, віри в себе і свій непереможний народ.