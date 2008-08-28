Тарасюк: ЧФ Росії має дотримуватися законодавства України

Чорноморський Флот Росії має дотримуватися законодавства України і виконувати дозвільний режим, запроваджений Указом Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народного Руху України, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, лідер НРУ Борис ТАРАСЮК, коментуючи заяву президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про пріоритетність міжнародних угод перед рішеннями “місцевої влади” у питаннях, які стосуються діяльності Чорноморського Флоту РФ, що базується в Україні.

Б.ТАРАСЮК, зокрема, висловив здивування правовою неадекватністю вживаних російською стороною термінів.

“Говорячи про “місцеву владу”, треба не забувати про те, що мова йде про державу Україна і про державні акти, до яких належать Укази Президента і рішення Уряду, а не про федеральний округ або місцеву владу в Росії”, – наголосив голова Комітету ВР.

Крім того, за його словами, у даному випадку ми маємо справу з невірним визначенням договірно-правової бази. “Угода передбачає, що ЧФ РФ має здійснювати свою діяльність з повагою до суверенітету України, дотримуватися законодавства України”, – підкреслив Б.ТАРАСЮК.

«Багато питань не врегульовані, а значить, що відповідно до міжнародного права, держава Україна, яка є сувереном на своїй території, має право встановити дозвільний режим. Що і зробила українська влада в особі Президента та Уряду, врегулювавши дозвільний порядок перетину кордонів України. Російській стороні потрібно дотримуватися двосторонньої угоди, і українського законодавства», - пояснив депутат.

Щодо Спільної українсько-російської комісії, то, за словами Б. ТАРАСЮКА, вона не виконує свою функцію. «Комісія періодично збирається та виконує нагальні питання перебування ЧФ РФ, але саме російська сторона гальмує питання скликання цієї двосторонньої комісії», - підкреслив політик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ назвав рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо перебування Чорноморського флоту в Севастополі «емоціями».

”Проблему флоту потрібно вирішувати на підставі двох юридичних фактів. Перший факт - це укладення спеціальної угоди про флот”, - сказав Д. МЕДВЕДЄВ. Президент РФ наголосив, що будь-яка міжнародна угода має більшу силу, ніж укази місцевої влади.

”По-друге, Чорноморський флот є інтегрованою частиною російських Збройних сил, які підкоряються Верховному головнокомандувачеві. Все інше - це емоції, я їх не хочу коментувати”, - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

13 серпня 2008 року, після того, як кораблі ЧФ РФ вирушили в зону грузино-південноосетинського конфлікту, Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями та літаками Чорноморського флоту Російської Федерації, які перебувають на території України.

Порядок, серед іншого, визначає, що для перетину кордону України військовими кораблями або літаками ЧФ РФ командування флоту не пізніше як за 72 години посилає через штаб ВМС Збройних сил України в Генштаб ЗСУ відповідне повідомлення.