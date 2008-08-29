Прокуратура цікавиться, чому горять ліси й степи Феодосії

Прокуратурою Феодосії проводяться перевірки за фактами виникнення лісових і степових пожеж.

Так, протягом серпня місяця прокуратурою порушено 3 кримінальни справи за ч. 2 ст. 245 КК України (знищення або пошкодження лісових масивів).

Як інформує прес-служба прокуратури Криму, на території Феодосії та селищних рад вогнем повністю знищено 469 багаторічних дерев, серед яких сосна кримська, клен, шовковиця, софора та ін.

Сума збитків тільки за поточний місяць склала більше 145 тисяч гривень. Слідство у справах триває.