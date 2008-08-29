500 українських книг - у кожну бібліотеку Криму

Міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН стверджує, що в Криму існує великий попит на українську культуру - і на українську літературу як її складову.

Так, у зверненні міністра культури і мистецтв Криму Олександра ЄРМАЧКОВА до Міністра культури і туризму України, зокрема, говориться: «В АР Крим функціонує 690 публічних бібліотек, у тому числі – 4 республіканських, 10 центральних міських, 14 центральних районних, 96 міських філіалів, 48 дитячих, 3 юнацьких, 515 сільських. Загальний бібліотечний фонд складає 11,6 млн. примірників. У тому числі, лише 13,3% – українською мовою. Проте, результати моніторингу, проведеного в бібліотеках АР Крим, показали підвищення читацького попиту на україномовну літературу».

На поповнення бібліотек Криму україномовною літературою буде виділено 10 мільйонів гривень. Завдяки цим коштам кожна бібліотека півострова отримає до 500 нових книг, повідомляється на сайті Мінкультури і туризму України.