Міськрада Судака задовольнила протест прокурора

Міська рада Судака задовольнила протест прокурора міста. Для недопущення нецільового використання 441 тис. грн. прокурором Судака на рішення міськради про переказ грошей у приватний банк був внесений протест.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, депутати намірювалися розмістити в банку гроші, одержані в результаті відшкодування сільськогосподарських втрат, проте, відповідно до ч. 2 ст. 209 Земельного кодексу України кошти, одержані у порядку відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, можуть бути використані тільки на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, а також на їх охорону.

Місцева рада повністю погодилася з доводами прокурора і задовольнила протест в повному обсягу.