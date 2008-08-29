Міськрада Судака задовольнила протест прокурора
Гроші пішли за призначенням
Міська рада Судака задовольнила протест прокурора міста. Для недопущення нецільового використання 441 тис. грн. прокурором Судака на рішення міськради про переказ грошей у приватний банк був внесений протест.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, депутати намірювалися розмістити в банку гроші, одержані в результаті відшкодування сільськогосподарських втрат, проте, відповідно до ч. 2 ст. 209 Земельного кодексу України кошти, одержані у порядку відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, можуть бути використані тільки на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, а також на їх охорону.
Місцева рада повністю погодилася з доводами прокурора і задовольнила протест в повному обсягу.