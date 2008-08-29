Міськрада Судака задовольнила протест прокурора

09:26, 29 серпня 2008
Крым
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Гроші пішли за призначенням

Міська рада Судака задовольнила протест прокурора міста. Для недопущення нецільового використання 441 тис. грн. прокурором Судака на рішення міськради про переказ грошей  у  приватний банк був внесений протест.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, депутати намірювалися розмістити в банку гроші, одержані в результаті відшкодування сільськогосподарських втрат, проте,  відповідно до ч. 2  ст. 209 Земельного кодексу України кошти, одержані у порядку відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, можуть бути використані тільки на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, а також на їх охорону. 

Місцева рада повністю погодилася з доводами прокурора і задовольнила протест в повному обсягу.

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