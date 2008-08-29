Севастополь виділив підлеглим Луценка 20 га урочища Ласпі

Влада Севастополя виділила 20 гектарів землі в урочищі Ласпі під будівництво дач для високопоставлених міліцейських чиновників.

За інформацієюгазети «Дело», Севастопольська міська рада виділила землю приватному кооперативу «Грифон». Тепер на сесії у вересні депутати міськради повинні закріпити 252 ділянки за конкретними особами. Як стало відомо, більшість з них дістанеться начальникам райвідділів міліції, адвокатам, колишнім високопоставленим співробітникам правоохоронних органів.

В прес-службі міської ради Севастополя пояснюють, що рішення ухвалювалося на підставі документів управління екології і земельних ресурсів Севастопольської міської адміністрації.

«Якщо всі документи в порядку, у нас немає формальних причин для відмови», - пояснює прес-секретар міськради Тетяна Шкаріна. При цьому вона не виключає, що депутати можуть опротестувати рішення про виділення землі під час повторного голосування у вересні.

За інформацією видання, вісім соток для будівництва дачі одержав і начальник управління МВС в Севастополі генерал Валерій Пєтухов. «Ділянку я одержав, будучи на пенсії, коли думав, що більше не повернуся в правоохоронні органи, - розповідає він. - Гадаю, як міліціонер, у якого немає машини, гаража і дачі, маю на це повне право». За словами Пєтухова, він вже заплатив членські внески кооперативу в розмірі 6 тисяч гривень.

Начальник відділу адміністративного супроводу Управління з контролю за земельними ресурсами Севастополя Володимир Карташев розповідає, що охочих придбати ділянку в урочищі Ласпі дуже багато. «Ми постійно стикаємося з незаконним відчуженням, - говорить Карташев. - Самі розумієте, це прибережна зона - місце інвестиційно привабливе».

В агентстві нерухомості «Планета Крим» говорять, що сотка землі в урочищі Ласпі коштує від 20 до 25 тисяч доларів.