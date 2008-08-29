На суботу - штормове попередження

Штормове попередження оголошено в Україні на 30 серпня.

Український Гідрометцентр повідомляє, що у зв`язку з переміщенням холодних атмосферних фронтів з північного заходу очікується погіршення погодних умов: грози, місцями пориви вітру та шквали 17-22 м/с.

На півночі Лівобережжя, а вдень і в Криму місцями сильні дощі, вдень у південній частині, центральних та східних областях країни в окремих районах град; суттєве зниження денної температури повітря, а 31 серпня - і нічної.