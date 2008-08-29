На суботу - штормове попередження
10:00, 29 серпня 2008Крым
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Переміщення холодних фронтів
Штормове попередження оголошено в Україні на 30 серпня.
Український Гідрометцентр повідомляє, що у зв`язку з переміщенням холодних атмосферних фронтів з північного заходу очікується погіршення погодних умов: грози, місцями пориви вітру та шквали 17-22 м/с.
На півночі Лівобережжя, а вдень і в Криму місцями сильні дощі, вдень у південній частині, центральних та східних областях країни в окремих районах град; суттєве зниження денної температури повітря, а 31 серпня - і нічної.
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