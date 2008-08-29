Ю.Тимошенко роздаватиме авто
10:11, 29 серпня 2008Крым
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30 серпня - 13.00. Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та міністр праці та соціальної політики України Людмила Денісова вручать автомобілі інвалідам, які проживають на території АР Крим, а також вручать спецавтомобілі, обладнані піднімальною площадкою для перевезення інвалідів, реабілітаційним закладам регіону.
Журналісти запрошуються на 12:00 для реєстрації та проходження контролю службою безпеки.
Центральна площа Сімферополя – площа Леніна.
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