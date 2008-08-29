Держприкордонслужба підготувала схему пропуску через кордон ЧФ

На виконання Указу Президента України та постанови Кабінету міністрів України Державною прикордонною службою України підготовлені проекти документів, які визначають технологічну схему здійснення пропуску через державний кордон України військовослужбовців, кораблів і літальних апаратів Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебуває на території України.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, наразі документи проходять погодження в зацікавлених контролюючих органах. Після цього їх буде надано для ознайомлення та погодження командуванню Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Росії, що перебувають на території України.

Крім того, глава Української держави затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями їх дислокації на території України.

27 серпня Кабінет міністрів України на виконання Указу Президента затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, кораблями і літальними апаратами ЧФ Росії, який перебуває на території України.