Прем`єр-міністр відвідає Крим

У суботу, 30 серпня, очікується поїздка до Криму прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомили у прес-службі Ради міністрів АРК.

За інформацією кримського уряду, на центральній площі Сімферополя – площі Леніна - за участю Ю.ТИМОШЕНКО і міністра праці і соціальної політики України Людмили ДЕНИСОВОЇ відбудеться урочисте вручення спецавтотранспорту інвалідам, які проживають в автономії, а також вручення реабілітаційним установам регіону спецавтомобілів з підйомним майданчиком для перевезення інвалідів.